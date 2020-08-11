Сбербанк выделил 300 млн рублей на развитие медицинского центра в Сочи

Компания получила свыше 300 млн рублей, из которых 200 млн рублей направит на рефинансирование действующих обязательств, и еще 100 млн рублей – на приобретение нового оборудования и расширение спектра медицинских услуг.

Расчетные операции в Сбербанке ведут 92 тысячи компаний малого и микро-бизнеса Краснодарского края — это каждое третье предприятие региона. За первое полугодие 2020 года Сбербанк предоставил предпринимателям края займы на 9 млрд рублей, что на 47% больше объёма выдачи за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк выступает основным партнёром и кредитором малого бизнеса региона, реализуя свыше 70% программ поддержки. Наша основная задача – помочь предприятиям малого и микробизнеса вернуться к докризисным показателям и улучшить эти результаты. Для этого Сбербанк предлагает пул кредитных продуктов и сервисов для всех сфер бизнеса. Уверена, что совместно со Сбербанком медицинский центр «Даниэль» сможет увеличить клиентскую базу и повысить эффективность бизнеса».

Екатерина Петрова, главный врач МЦ «Даниэль»:

«Нам важно идти в ногу со временем и использовать современное оборудование и технологии. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком в ближайшем будущем мы сможем предлагать клиентам новые виды диагностики и лечения с использованием технологии искусственного интеллекта. Все это поможет повысить эффективность и качество работы центра и укрепить свои позиции на рынке медицинских услуг».

Медицинский центр планирует оборудовать новую операционную и открыть приём по таким направлениям, как компьютерная томография, цифровая рентгенография, маммография, гастроскопия, колоноскопия, офтальмология, хирургия, ортопедия и травматология.

МЦ «Даниэль» – многофункциональный медицинский центр, предоставляющий консультативную, диагностическую и лечебную медицинскую помощь. Врачи здесь работают по 30 медицинским направлениям, включая неврологию, педиатрию, косметологию, кардиологию и др. Приоритет работы центра - сочетание услуг по поддержанию здоровья и красоты.

В Сочи действуют четыре филиала Сбербанка по обслуживанию юридических лиц, где корпоративные клиенты могут получить все основные услуги для бизнеса: зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет, оформить зарплатный проект, получить бизнес-карту, подать заявку на кредит по программе господдержки или воспользоваться собственными кредитными предложениями банка.