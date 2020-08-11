Вениамин Кондратьев наградил лучших представителей ТОСов края

Фото администрации КК

Лучших в регионе глав органов территориального общественного самоуправления (ТОС) определяли в Славянске-на Кубани

32 победителя конкурса и призеры из 12 муниципалитетов региона получили премии на развитие территорий.

531 тысячу рублей рублей получил победитель. 318 и 212 тысяч соответственно - обладатели 2-го и 3-го мест. Губернатор Кубани сердечно поблагодарил председателей ТОС за их непростую работу.

– Вы создаете комфорт жизни для себя, для тех, кто живет рядом с нами, кто приезжает отдыхать. Вы первые встречаете проблему и доносите ее до власти, тех, кто обязан ее решить. Реализуете задачи, которые на уровне главы поселения или района могут быть не видны, – отметил глава региона.

Краснодарский край по числу ТОС занимает одну из лидирующих позиций в стране. Их в регионе насчитывается почти 6 тысяч. За последние 10 лет финансирование общественников выросло в 5 раз – с 37 до 175 миллионов рублей.