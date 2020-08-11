Адыгейскую Набережную в Краснодаре отремонтируют раньше назначенного срока

Фото мэрии Краснодара

Подрядчики в Краснодаре в начале августа досрочно приступили к ремонту дорожного покрытия на Адыгейской Набережной. Здесь, на двухкилометровом участке от Майкопской до улицы. Чехова уложат новый асфальтобетон.

Работы ведутся в рамках дорожного нацпроекта, план 2020 года по которому в Краснодаре удалось выполнить намного раньше срока.

— Ремонт дороги здесь должны были начать в 2021 году. Однако в этом году все участки по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» были отремонтированы досрочно. Поэтому в августе уже приступили к проектам будущего года. Так что очень востребованную дорогу, по сути, дублёр Ставропольской, приведут в порядок на год раньше, — отметил Евгений Первышов в своем Telegram-канале .

Сейчас на Адыгейской Набережной рабочие фрезеруют покрытие проезжей части, идет укладка выравнивающего слоя и установка плит под люки колодцев. Эти работы выполнены уже на протяжении почти полутора километров.

Завершить ремонтные работы планируется до конца сентября.