В Сочи перед судом предстанет администратор подпольного игрового клуба

Фото СК РФ

На улице Донской в Сочи правоохранителями был обнаружен незаконный игровой клуб. Администратором в нем работала 31-летняя жительница курорта.

По данным Следственного комитета, женщина организовала здесь азартные игры с помощью Интернета и 15 компьютеров. Она же играла роль и оператора зала.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Она обвиняется в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.171.2 УК РФ). ,- сообщает СУ СК по краю.

Уголовное дело направлено в суд.

Как отмечается в сообщении СК, непосредственный организатор азартных игр в Сочи сейчас скрывается и объявлен в федеральный розыск.