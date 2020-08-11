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Краевой фонд развития в июле 2020 года помог бизнесу привлечь более 900 миллионов рублей

Это стало рекордом за все время работы Фонда
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

За время своей работы региональный Фонд развития бизнеса предоставил малому и среднему бизнесу края более 800 поручительств на 4,8 миллиарда рублей.

В свою очередь, благодаря этой поддержке в рамках нацпроекта сами компании края сумели привлечь в свои проекты инвестиций на сумму, в 2,5 раза большую.

Краевые власти недавно увеличили капитализацию Фонда до одного миллиарда рублей.

– За прошедший месяц Фонд выдал поручительства на общую сумму 232 млн рублей, что позволило краевому бизнесу привлечь в свои проекты 902 млн рублей кредитных средств, сохранить и создать новые рабочие места, – рассказали в департаменте инвестиций и развития МСП региона.

Полученные от Фонда деньги предприятия МСП могут направить на пополнение оборотных средств, а также на восстановление и развитие бизнеса и организацию новых рынков сбыта.