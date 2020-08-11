В Новороссийске росгвардейцы пришли на помощь годовалому малышу с травмой головы

Фото Управления Росгвардии по краю

В Приморском районе Новороссийска прапорщик Дмитрий Зайцев и сержант Максим Кононенко из вневедомственной охраны Росгвардии несли дежурство, следуя по привычному маршруту патрулирования, как вдруг к их машине подбежал перепуганный мужчина с маленьким ребенком на руках.

Он рассказал, что его годовалый сын упал с качелей и сильно разбил голову. Из раны на голове у малыша обильно текла кровь. Росгвардейцы не растерялись-оказали ребенку первую помощь, перевязав рану.

- Затем сотрудники в срочном порядке доставили ребенка с отцом в приёмное отделение городской больницы,-сообщает пресс-служба управления Росгвардии по краю.