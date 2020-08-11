Губернатор Кубани и спикер Законодательного собрания Краснодарского края вручили награды лучшим руководителям органов ТОС

Фото: пресс-служба ЗСК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко вручили награды лучшим руководителям органов территориального общественного самоуправления – победителям краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году. В церемонии чествования активистов участвовал и депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Итоги краевого конкурса подводятся ежегодно.

Обращаясь к присутствующим в зале, глава региона отметил, что территориальные органы самоуправления - это те люди, для которых принципиальны прежде всего дела.

- Люди ждут от вас конкретных дел, конкретных результатов там, где вы все вместе живете. Это огромная ваша ответственность и задача не подвести людей, - сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, тосовцы знают проблемы тех территорий, на которых сегодня служат. Это принципиально важно для власти понимать, что на самом сложном участке находятся профессионалы, которые уже получили заслуженно высокую оценку своей деятельности.

Говоря о роли органов ТОС в развитии территорий, председатель краевого парламента подчеркнул, что они являются основой жизнедеятельности муниципальных образований.

- Актив общественного самоуправления на Кубани – свыше 30 тысяч человек. Это огромная армия, которая решает насущные проблемы жителей нашего края, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Спикер также заверил общественников, что со стороны органов государственной власти ТОСовскому движению будет оказываться всесторонняя поддержка, как на федеральном, так и на краевом уровне.

Главным призом стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса можно потратить на благоустройство территорий в границах ТОСа. За первые, вторые и третьи места победители получат более 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.