В Анапе семью с маленькими детьми унесло в море на катамаране

Фото instagram.com/spas_anapa

Об опасных погодных явлениях на курортах Черноморского побережья и местные власти, и спасатели не устают предупреждать туристов и местных жителей сотни раз. И все же весьма часто находятся люди, которые готовы пожертвовать, как минимум, своим здоровьем ради морских развлечений.

Именно так случилось и накануне в Анапе. Несмотря на строгий запрет выхода в море из-за сильного «отжимного» ветра, четверо туристов-семейная пара с двумя маленькими детьми все же отправились покататься на катамаране.

Вернуться назад они не могли, ветер относил катамаран все дальше от берега.

На помощь отдыхающим пришлось отправиться спасателям.

- Прибывшие на место вызова специалисты "Кубань-СПАС" нашли пострадавших и доставили их на берег,- сообщает представитель спасательной службы.