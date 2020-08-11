В Сочи продолжается строительство школы в микрорайоне Мамайка

Фото мэрии Сочи

К сентябрю 2022 года здесь должна появиться долгожданная школа на 800 мест. До этого дети из крупного микрорайона Мамайка вынуждены ездить на занятия за много километров в центр города.

Здесь строятся восемь учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь и стадион.

- Сейчас мы отмечаем, что строительство ведётся согласно графику и с соблюдением всех необходимых требований и норм. На каждом объекте установлены веб-камеры, с помощью которых мы можем отслеживать ситуацию в круглосуточном режиме, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский в ходе посещения стройплощадки новой школы.

Сейчас готовность объекта составляет 13 %. Вскоре начнется возведение блоков каркаса здания. В дальнейшем планируется также значительно расширить подъездную дорогу к новой школе.