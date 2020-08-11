С начала 2020 года Краснодарский край принял более 5 миллионов туристов

Фото Минкурортов КК

Турпоток в Краснодарский края с начала 2020 года превысил 5 миллионов человек. Такие цифры привели в региональном министерстве курортов.

Сейчас в крае работают почти 9 тысяч коллективных и индивидуальных средств размещения туристов. Для отдыхающих открыты почти 400 пляжей. Больше всего популярны у гостей Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район.

Заполняемость отелей на Черноморском побережье превысила 83%. В Минкурортов отметили, что пандемия сказалась на интенсивности турпотока. Число прибывающих в край на отдых в этом году на 40% меньше уровня 2019 года.

– За два летних месяца курорты приняли более 3,8 млн отдыхающих. Сегодня на территории края находятся порядка 460 тыс. туристов, – рассказали в министерстве.