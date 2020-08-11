На Кубани работают пять ресурсных центров для поддержки НКО

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В крае создают целую сеть центров поддержки НКО, которые призваны помогать некоммерческим организациям региона в административном, правовом и информационном отношении. Подобные центры уже есть в Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе и Армавире.

– Социально ориентированные НКО региона эффективно помогают детям-инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям. Организации активно участвуют в краевых конкурсах грантов, а также в конкурсах на президентские гранты и вносят свой весомый вклад в реализацию нацпроектов, – рассказали в департаменте внутренней политики региона.

По этому власти края также считают необходимой всестороннюю помощь НКО. Из бюджета региона предоставляются субсидии, проводятся обучающие семинары.