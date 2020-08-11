Новороссийский морской торговый порт присоединился к нацпроекту

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Новороссийский морской торговый порт намерен серьезно повысить квалификацию сотрудников в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.

Для этого в течение полугода работники пройдут обучение современным принципам бережливого производства с помощью Федерального центра компетенций.

– В Краснодарском крае соглашения о реализации нацпроекта с министерством экономики подписали уже 101 предприятие, – отметил глава регионального ведомства Александр Руппель.

В нацпроекте принимают участие обрабатывающие предприятия, структуры сельского хозяйства, транспорта, строительства и ЖКХ.

Главная задача в данном случае – обеспечение роста производительности не ниже, чем на 5% в год к 2024 году