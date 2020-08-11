Поголовье крупного рогатого скота на Кубани увеличилось более чем на 18 тысяч голов

Фото Минсельхоза КК

В крае с начала 2020 года растет поголовье крупного рогатого скота. По данным регионального Минсельхоза с начала года этот показатель увеличился на 18,2 тысячи голов. Вместе с этим растет и производство продукции отрасли.

– За первое полугодие производство молока возросло на 60 тысяч тонн и составило более 795 тысячи, что больше аналогичного периода прошлого года на 8%. Производство мяса увеличилось на 21 тысячу тонн или 8,5% и составило порядка 265 тысяч, – рассказали в Минсельхозе.

Властями Кубани в 2020 году на развитие животноводства направлено 1,7 млрд рублей. Деньги, в частности, пойдут и на компенсацию части затрат по содержанию молочных коров и приобретение племенного молодняка по импорту.