В Мостовском районе модернизируют сельский кинозал

Фото Минкультуры КК

Кинозал клуба в поселке Псебай Мостовского района вскоре полностью преобразится.

Для клуба за 5 миллионов закупят современный цифровой проектор, киноэкран и новую систему для 3D показа. Оборудование поступит в рамках нацпроекта. Новый зал откроется для зрителей в конце текущего года.

–.Жителям поселка Псебай станут доступны кинопремьеры. Помимо коммерческих показов, благодаря прокатной организации «Кубанькино» сохранятся бесплатные сеансы, которые проводятся в рамках различных краевых киноакций, – рассказали в краевом Минкультуры.

В прошлом году по нацпроекту «Культура» в регионе было обновлено 7 кинозалов. А всего в регионе Российский Фонд кино обновил уже 29 кинотеатров.