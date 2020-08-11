Маски в общественном транспорте Кубани носят около 17% пассажиров

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На заседании краевого оперштаба заместитель министра транспорта региона Алексей Смаглюк рассказал о результатах работы мониторинговых групп в общественном транспорте по проверке масочного режима.

По его словам, проверено более 4 тысяч транспортных средств и 50 тысяч пассажиров. Как показала проверка, маски не слишком популярны. Ими пользуются около 70% водителей и лишь 17% пассажиров.

– В Краснодаре треть водителей и более 90% пассажиров без масок, – уточник Алексей Смаглюк.

Андрей Алексеенко, отметив, что такая ситуация неприемлема, поручил обеспечить весь общественный транспорт средствами индивидуальной защиты. Без таких средств транспорт не должен выпускаться на линию.

– В каждом автобусе должен быть санитайзер. Мы будем знать, что у людей есть возможность дезинфицировать руки. Проработайте этот вопрос с автотранспортными индивидуальными предприятиями. У каждого водителя должны быть маски, чтобы пассажиры могли их приобрести. Особое внимание уделить Краснодару, – подчеркнул первый вице-губернатор.