Температура воды в Черном море 12 августа 2020 года: в Анапе сейчас прохладно

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По данным синоптиков, 12 августа самая высокая температура воды в море в Мацесте, здесь 27,4 градуса. В самом Сочи – 27,3 – по сравнению со вчерашним днем море в городе-курорте теплее. Также теплым вода в море отличается в Туапсинском районе. В Шепси сегодня 27,2 градуса, в Туапсе – 27,1.

В Геленджике средняя температура моря по сравнению с остальным побережьем – 25,9 градус. В Новороссийске и Анапе сегодня холоднее всего. Здесь в море 25,3 и 24,7 градусов соответственно.

Вода в Азовском море 12 августа прохладная. В Темрюке сегодня 25,1 градус, в Тамани – 25. Такая температура воды в морях ожидается до конца августа.

В Крыму сейчас тоже не самая высокая температура воды. В Феодосии - 25 градусов, в Алуште и Симферополе - 24,9 градусов, а в Судаке - 24,8.