Житель Армавира задолжал по алиментам полмиллиона рублей

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Мужчина долгое время игнорировал бывшую жену и дочь. На помощь им пришли приставы. На содержание собственного ребенка житель Армавира накопил задолженность в 458 тысяч рублей.

- Встречи с судебными приставами гражданин избегал. Его объявили в розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в отношении мужчины составили протокол за неуплату алиментов. Суд назначил ему обязательные работы на срок 100 часов.

Нерадивый отец моментально погасил полумиллионную задолженность по алиментам. В ближайшее время деньги будут перечислены взыскательнице.

Ранее "Комсомолка", в Армавире мужчина, чтобы не платить алименты, помирился с бывшей женой после ареста. Между молодыми людьми вновь вспыхнули чувства - Иван и Мария сошлись.