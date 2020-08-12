В краснодарском парке покрасили лавочки и урны

В Чистяковской роще покрасили лавочки Фото: Варвара ДЫМ

В парке Чистяковская роща Краснодара начали приводить в порядок скамейки и мусорки. Здесь уже покрасили несколько лавочек в благородный синий цвет, а урны – в черный.

- В парке несколько скамеек покрасили, так как они уже давно нуждались в обновлении, - рассказали в Чистяковской роще. – А чтобы посетители не испачкались, покрашенные места огородили лентой и поставили таблички, что окрашено.

В Чистяковской роще покрасили лавочки Фото: Варвара ДЫМ

Пока что в Чистяковской роще только на одной аллее привели в порядок урны и скамейки, в ближайшее время и в других местах парка покрасят мусорки.

- Сразу по всему парку не красим скамейки и урны, чтобы не доставлять неудобств посетителям, - пояснили в роще. – Приводить в порядок парковую мебель будем постепенно.

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