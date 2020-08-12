В Краснодаре возбудили дело после насильственной смерти в СИЗО

Обстоятельства случившегося уточняются

В Краснодаре в следственном изоляторе скончался житель Краснодара. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. А юристы Комитета против пыток начали общественное расследование после того, как к ним обратилась жена погибшего. Женщина считает, что муж умер после избиения.

- 3 июня мужчину задержали за хранение наркотиков. Суд заключил его под стражу в следственный изолятор № 1 Краснодара. 7 июля в камере был обнаружен труп «с телесными повреждениями в виде множественных ушибленных ран головы, закрытой черепно-мозговой травмы», - сообщает краснодарское отделение «Комитета против пыток».

Предварительной причиной смерти называют избиение сокамерниками. Но сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося, чтобы точно узнать отчего умер заключенный. Назначены судебно-медицинские экспертизы.