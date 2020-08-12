На этот раз «Бенфика». «Краснодар» начнет выступление в Лиге Чемпионов с раунда плей-офф

Краснодар выступит в раунде плей-офф Лиги Чемпионов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 с раунда плей-офф.

Это стало возможным благодаря тому, что все оставшиеся участники Лиги Европы уже завоевали право выступать в главном клубном турнире по итогам выступлений в домашних чемпионатах. Свободная путевка в групповой этап Лиги Чемпионов досталась бронзовому призеру чемпионата Франции «Ренну».

«Краснодар» в итоге продвинулся на один раунд. Для попадания в групповой этап «быкам» нужно пройти всего одного соперника. Жеребьевка состоится 1 сентября, а игры пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

С наибольшей вероятностью соперником «Краснодара» станет португальская «Бенфика», так как во второй паре вероятных соперников – киевское «Динамо». Однако российские и украинские клубы разводят при жеребьевке.

В прошлом сезоне «Краснодар» выбил из розыгрыша Лиги Чемпионов другой португальский клуб - «Порту» в третьем квалификационном раунде, однако не смог пройти в раунде плей-офф греческий «Олимпиакос».