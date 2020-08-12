В Краснодаре осудили мужа и жену за напечатанную книгу

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Житель Краснодара написал книгу и выпустил в свет в 20 экземплярах. А оперативники нашли в тексте призывы и побуждения к враждебным действиям, связанным с насилием в отношении христиан. В отношении него возбудили уголовное дело. Привлекли к ответственности и жену – женщина помогала в печати и тиражировании переплета.

- Супруги продавали экстремистскую книгу в социальных сетях. Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В отношении мужа и жены было возбуждено уголовное дело. Подсудимые признали свою вину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд назначил мужчине лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Женщина получила год условного наказания. Обоим в течение двух лет запрещено публиковать информацию в интернете и СМИ.