На Кубани мать и дочь организовали контрабанду препаратов для похудения

Фото: Южная оперативная таможня

Маму и дочь из Краснодарского края заказали из-за границы препараты для похудения, содержащие сибутрамин. Они хотели продавать их в соцсетях. Но бизнес пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков.

- Оперативники изъяли международные отправления, прибывшие из Республики Казахстан. В посылках обнаружены медицинские препараты для похудения. Согласно заключению эксперта в их составе содержится сильнодействующие вещество – сибутрамин, который запрещен к свободному перемещению через таможенную границу ЕАЭС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Южной оперативной таможни.

30-летняя жительница Краснодарского края со своей 53-летней матерью организовали контрабандные поставки из-за тяжелого финансового положения. В настоящее время в отношении женщин возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ».