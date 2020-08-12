Наметился спад: число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 августа составило 87

Коронавирус в Краснодарском крае на 12 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru
Оперативный штаб 12 августа публиковал новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки диагноз подтвердился у 87 человек. Это меньше, чем днем ранее. Среди заболевших семеро детей от полутора до 17 лет.
Больше всего заболевших в краевом центре, где инфекцию обнаружили у 20 человек. Всего коронавирус был обнаружен за последние сутки в 23 муниципалитетах.
Статистика по заболевшим коронавирусом в Краснодарском крае 12 августа. Фото: Яндекс
- Всего с начала пандемии на Кубани подтвердилось 9552 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 168,3. При этом 8228 пациентов уже выздоровели, в том числе за последние сутки врачи выписали 70 человек, - сообщают в оперативном штабе.
За последние сутки 12 августа в Краснодарском крае от коронавируса скончались два пациента, общее количество жертв инфекции достигло 134. 48 человек в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще трое на ЭКМО.
Где коронавирус обнаружили в Краснодарском крае 12 августа
Краснодар – 20
Сочи – 15
Кущевский район – 10
Апшеронский район – 4
Абинский район – 4
Туапсинский район – 3
Ейский район – 3
Тихорецкий район – 3
Красноармейский район – 3
Павловский район – 3
Выселковский район – 3
Северский район – 2
Мостовской район – 2
Динской район – 2
Лабинский район – 2
Тимашевский район – 1
Кавказский район – 1
Приморско-Ахтарский район – 1
Лениградский район – 1
Усть-Лабинский район – 1
Белореченский район – 1
Славянский район – 1
Новороссийск – 1