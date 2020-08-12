В мэрии Анапы уволили двух начальников управлений

Фото: anapa-official.ru

12 августа исполняющий обязанности мэра Анапы Василий Швец уволил двух чиновников. Свои кресла освободили начальник архитектуры и градостроительства Светлана Добродомова и начальник правового управления Евгений Павловец.

- Добродомова и Павловец написали заявления на увольнение по собственному желанию. С сегодняшнего дня они уже не работают, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В мэрии говорят, что решение уволить начальников было принято во время работы на курорте «губернаторской комиссии» под руководством ио мэра Василия Швеца.

Стоит отметить, что на сайте администрации Анапы уже сменили информацию о руководителях, их места заняли заместители. Исполняет обязанности начальника правового управления сейчас Диана Арутюнян, а исполняющим обязанности начальника архитектуры назначена Яна Хандошко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в отставку в Анапе ушли два заместителя мэра курорта. Это первый вице-мэр Сергей Петров, отвечавший за капстроительство, а также курортный комплекс и градостроительную деятельность. Пост покинула и Анжелика Бузунова, ведавшая вопросами ЖКХ, транспорта и связи.