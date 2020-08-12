«Комсомолка» ищет чистую воду в Краснодарском крае

"КП" совместно с экспертами раскроет тайны природных источников.

12 августа «Комсомольская правда» - Кубань» вместе с сотрудниками Кубанского бассейнового водного управления, экоаналитической лаборатории «СФЕРА» на внедорожниках Renault «Автомир Краснодар» отправилась искать чистую воду в природных источниках Северского района. Генеральный партнер проекта «Родники Кубани» Ильский НПЗ.

Никто из участников экспедиции не был в тех краях, нам известны только координаты родников. Надеемся на навигатор и профессионализм наших водителей.

На каждом роднике участники проекта забирают пробы воды. А затем их отправят на экспертизу. В лаборатории проведут проверку по общим показателям: мутность, жесткость и другие параметры. Наша цель – выяснить, где находится самая чистая вода, узнать, пригодна ли она для питья или все же не стоит безоговорочно доверять народной молве.

Мы будем держать в курсе читателей «Комсомолки» и сообщать подробности нашей экспедиции.