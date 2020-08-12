В поселке Знаменском Краснодара построят школу и детский сад

В следующем году в поселке Знаменском стартует строительство образовательных учреждений. Школа на 1100 мест и детский сад на 120 мест появятся на улице Первомайской. Сейчас проекты проходят госэкспертизу.

- Начать возводить объекты хотели еще в 2017 году. Но некоторые специалисты предположили, что в этом месте может быть могильник. Информацию проверяли больше года, из-за чего потеряли время. Но убедились, что на этом месте можно возводить здания, - рассказал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Планируется, что проект будет одобрен уже в сентябре. Также на улице Первомайской построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Его начнут возводить осенью этого года.

Также школу начали строить в поселке Новознаменском. Ее планируют сдать в августе 2021 года. Также приступили к возведению детского сада. Его также завершат к осени следующего года.