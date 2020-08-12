«Кубаньэнерго» уходит в прошлое: сетевой комплекс Кубани и Адыгеи объединился под брендом «Россети»

Фото: ПАО Россети Кубань

Электросетевой комплекс Кубани и Адыгеи объединился под брендом «Россети». Теперь крупнейшая распределительная организация в регионе называется ПАО «Россети Кубань». Ранее она использовала название «Кубаньэнерго».

Решение об изменениях было озвучено летом 2019 года гендиректором «Россетей» Павлом Ливинским. Все дочерние и зависимые общества компании, которая работает в 80 субъектах Российской Федерации, будут собраны под единым брендом.

– В российском электросетевом комплексе никогда ранее не было единого, узнаваемого и понятного для широкой аудитории бренда, – отмечает заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын. – Создание единой корпоративной идентичности Группы «Россети» позволит повысить узнаваемость компании, которая обеспечивает электроснабжение 80 регионов. Потребители же, в свою очередь, будут знать, что за предоставление им безопасного, надежного и доступного электроснабжения отвечает один из крупнейших и наиболее динамичных холдингов страны.

Изменение названия не повлечет за собой перемены в структуре и кадровом составе компании. Не изменятся отношения «Россети Кубань» с потребителями и контрагентами.

«Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Протяженность линий электропередач составляет 90 тысяч километров, а на обслуживаемой территории проживает более шести миллионов человек.

Компания «Россети» оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире, в котором задействовано около 220 тысяч сотрудников. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующий акционер компании – государство с долей 88,04 % в уставном капитале.