В Кореновском районе двое мужчин убили односельчанина из-за ковра

Фото СК РФ

16 января 2018 двое 28-летних жителей станицы Раздольной Кореновского района края, крепко выпив, решили украсть ковер, который их знакомый хранил в гараже на улице Чапаева.

В гараж на улице Чапаева они проникли, но вот ковер забрать не смогли — он был размещен высоко, на потолочной панели. Кроме того, на шум прибежал хозяин гаража.

Злоумышленники испугались, что 60-летний мужчина выдаст их полиции и принялись избивать его, а затем один из них еще и шесть раз ударил пожилого человека ножом, отчего тот умер на месте. Тело убитого они бросили рядом с гаражом и попытались скрыться, но были пойманы полицией.

- Следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух 28-летних жителей станицы Раздольной, обвиняемых в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 30, п.п.«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ). Одному из них также предъявлено обвинение в убийстве 60-летнего местного жителя (пп.«ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ), а его знакомому в покушении на убийство (ч.3 ст.30, пп.«ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ), - сообщает СУ СК по краю.

В период следствия обвиняемые находились под стражей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.