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Общество

Армавирскому машиностроительному заводу власти края будут искать инвестора

Предприятие проходит процедуру банкротства
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Глава департамента промышленной политики края Иван Куликов провел встречу с сотрудниками Армавирского машиностроительного завода.

С 10 августа на предприятии проводится процедура банкротства. Порядок и сроки продажи имущества предприятия будет определен через месяц, после инвентаризации. Кризис на предприятии возник в сентябре 2019 года, тогда же остановилось производство, стала расти задолженность.

Сотрудников завода интересовал вопрос о заработной плате.

– После завершения инвентаризации будет продолжена работа по доукомплектованию ранее собранных 24 вагонов и их реализации. Также планируется проведение конкурса на право аренды имущественного комплекса завода и осуществления производственной деятельности. Продажа вагонов и доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, направят на погашение задолженности по зарплате, – рассказал в ходе встречи Иван Куликов.

Краевые власти также намерены найти для предприятия инвестора, чтобы продолжить работу в дальнейшем.