В Краснодаре трамвай насмерть сбил мужчину

Фото: отдел БДД

ДТП произошло около девяти часов вечера 11 августа на улице Офицерской. Мужчина переходил трамвайные пути напротив ЗАГСа и не увидел приближающийся электротранспорт.

- По предварительным данным, 23-летний водитель трамвая сбил пешехода, который пересекал трамвайные пути в неположенном месте. После столкновения мужчину отбросило на стоящий слева трамвай, водитель которого осуществлял высадку пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате случившегося пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, он погиб на месте. В настоящее время личность погибшего устанавливается, также выясняются все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края 11 августа сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 16 ДТП, в которых два человека погибли и 20 человек получили ранения различной степени тяжести.