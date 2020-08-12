Высокопоставленного полицейского в Адыгее будут судить за мошенничество

Фото СК РФ

В ноябре 2019 года глава одного из подразделений МВД по Адыгее пообещал жителю Майкопа выдать ему водительское удостоверение в обход законных процедур и попросил за это денег, которые вскоре и получил.

Однако удостоверения плательщик так и не дождался, а полицейский всю полученную сумму потратил на себя.

- Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, возбуждено и расследовано уголовное дело по обвинению руководителя одного из структурных подразделений МВД по Республике Адыгея по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество),-сообщает СУ СК по Адыгее.

Уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ушлому стражу порядка грозит до 6 лет лишения свободы.