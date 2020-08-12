Молодых предпринимателей Сочи поддержат администрация города и бизнесмены

Фото: управления молодежной политики Сочи.

Первый конкурс молодежных предпринимательских инициатив SochiStartup стартовал в Сочи 12 августа. Всего двенадцать дней есть у будущих предпринимателей, чтобы подать заявку и принять участие в конкурсе бизнес-идей.

24 августа будет отобрано 100 участников, которые смогут побороться за главные призы – 800 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и 300 тысяч рублей на запуск и развитие своего бизнес-проекта в Сочи.

Критерии отбора участников – возраст от 16 до 35 лет, будущий предприниматель должен постоянно проживать в городе Сочи, иметь прописку или быть студентом очной формы обучения сочинского вуза либо колледжа. Бизнес-идея должна быть полезной для города, реализуемой преимущественно силами и ресурсами основателей бизнес-проекта и соответствовать одной из номинаций конкурса.

- Впервые в Сочи пройдет такой масштабный проект по поддержке молодежной предпринимательской инициативы, - рассказала руководитель Бизнес-Инкубатора Сочинского Государственного Университета Ольга Берген. - Школьники, студенты колледжей и вузов смогут получить реальную финансовую поддержку своих бизнес-идей.

По словам Ольги Берген, профессиональные бизнес-тренеры во время занятий в Акселераторе помогут участникам подготовиться к запуску своего первого бизнеса.

18 сентября на Первом городском форуме молодых предпринимателей SochiStartup пройдет финал конкурса, где экспертный совет под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского выберет трех победителей. Они получат финансирование своих стартапов.

Подать заявку на конкурс SochiStartup можно с 12 по 23 августа на сайте.