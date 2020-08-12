В Анапе у фотографов забрали изможденных детенышей енотов

Фото: anapa-official.ru

В городе-курорте очередной совместный рейд провели сотрудники администрации, участковые и специалистов ветеринарии. Они спасли от фотографа-живодера двух маленьких енотов-полоскунов.

- Детенышей обнаружили в изможденном состоянии, у каждого был недостаточный вес, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Енотов передали на ответственное хранение в зоопарк. Нарушителя ждёт штраф за жестокое обращение с животными.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. Тогда на курорте забрали краснокнижного котенка африканского льва, а через несколько дней полицейские изъяли еще одного львенка. В этом году в июле в Анапе у фотографов изъяли двух краснокнижных орлов и ястреба. Живодеры эксплуатировали зверей и птиц на смотровой площадке «Ласточкино гнездо» и Пионерском проспекте.