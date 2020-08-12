В 2020 году выпуск сельхозтехники на Кубани вырос в полтора раза

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил завод «Отпсельмаш» в Староминском районе края.

В регионе сейчас работают более 30 предприятий сельхозмашиностроения. В 2020 году производство техники выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019-м. Свою продукцию отрасль края активно экспортирует в Казахстан, Узбекистан , Украину и Сербию. Губернатор остался впечатлен такими темпами развития.

Кондратьев подчеркнул такие достоинства отечественной техники. как качество и безопасность, и выразил уверенность, что развитие отрасли- уверенный шаг в будущее

– Принципиально важно, чтобы эта продукция вытеснила с рынка аналоги других производителей и даже иностранную технику, потому что наша лучше, дешевле, доступнее, – отметил Вениамин Кондратьев.