Два человека умерли в Сочи от коронавируса

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47-летняя жительница Сочи почувствовала себя плохо. День ото дня женщине становилось все хуже. В связи с ухудшением состояния жительницу курорта положили в местную инфекционную больницу №2.

Тест на коронавирус показал положительный результат. Динамика у пациентки оставалась неутешительной и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь пациентки не удалось.

В той же больнице Сочи произошел и второй летальный случай. У 72-летнего жителя курорта тестом было подтверждено наличие COVID 19 в организме. Состояние пожилого мужчины ухудшалось.

— В связи с ухудшением состояния и развитием синдрома полиорганной недостаточности пациента перевели на ИВЛ. Спасти его не удалось,- сообщает региональный Минздрав.

Таким образом, с начала пандемии в крае скончались 134 человека с коронавирусом.