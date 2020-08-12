В Староминском районе планируют заложить 60 гектаров садов суперинтенсивного типа

Фото администрации КК

Предприятие «Дельта Агро» посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе поездки в Староминской район.

Здесь на 15 гектарах сада высажены яблони ранних сортов. Плодоносить деревья начнут через 1-2 года. В планах -закладка вчетверо большей площади садов суперинтенсивного типа, что позволит получать высокий урожай.

– Вижу, что проблем с землей и посадочным материалом не существует, у вас целая фабрика по производству яблок. Но законченный процесс подразумевает хранение продукта и его выгодную реализацию, – сказал Вениамин Кондратьев.

Регион в 2020 году достиг впечатляющего результата — Кубань выращивает почти половину всех яблок в России, для дальнейшего роста производства применяются интенсивные технологии и значительная господдержка.

Это позволило за 5 лет в целом увеличить производство плодово-ягодной продукции более чем наполовину.