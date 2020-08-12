На Кубани в ДТП погибли два человека

Фото ОГИБДД по краю

12 августа, в 15. 35 в Усть-Лабинском районе произошло тяжелое ДТП с участием двух машин.

- На 58-ом километре дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин, водитель автомобиля Лада не предоставил преимущества в движении автомобилю Хонда, двигавшегося по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие,- сообщает ОГИБДД по краю.

В результате страшного по силе удара Лада оказалась практически уничтожена.

От тяжелых травм на месте погибли водитель и пассажир Жигулей.

С травмами различной степени тяжести доставлены в больницу водитель и пятеро пассажиров Хонды, в том числе двое детей.