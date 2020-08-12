РКН напомнил предпринимателям и организациям Краснодарского края о необходимости уведомлять надзорный орган о работе с персональными данными

Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю и Адыгее напоминает всем предпринимателям и организациям регионов, которые получают и обрабатывают персональные данные, об обязанности отправлять уведомления в надзорный орган.

Под персональными данными в данном случае понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. А такие преприниматели и организации считаются операторами персональных данных.

Согласно закону № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы персональных данных обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных Уведомление об обработке персональных данных.

- Оператор после 1 сентября 2015 года обязан направить в территориальное управление Роскомнадзора уведомление с указанием, в том числе, места нахождения базы данных. В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе в реестре операторов должно быть направлено соответствующее информационное письмо, - сообщают в пресс-службе регионального управления РКН.

В Роскомнадоре подготовили спецпроект о последствиях нарушений в работе с персональными данными и безответственного отношения к ним.