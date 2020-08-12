Парк «Краснодар» пригласил желающих на курс ароматерапии

Фото https://www.instagram.com/officialparkkrasnodar/

Сотрудники парка «Краснодар» в краевом центре приглашают желающих на «курс ароматерапии». Об этом они сообщили в своем Инстаграме.

Здесь начинают вторую срезку стеблей шалфея. Как подчеркивают специалисты, запах свежесрезанных растений намного сильнее, чем обычно.

- Сегодня отличный день для того чтобы прогуляться по моему Терассированному саду!,- говорится в паблике парка.

Периодическая срезка стеблей шалфея обязательна для его дальнейшего роста. До этого такую процедуру в парке уже проводили в начале лета.