Успейте загадать желание: Августовский звездопад в Краснодарском крае могут скрыть тучи

Звездопад в Краснодарском крае в 2020 году можно увидеть до 26 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе жители Северного полушария Земли наблюдают метеорный поток Персеиды. Это самый масштабный «звездный ливень» года. В Краснодарском крае звездопад тоже будет отлично видно, если небесное шоу не испортит погода.

Времени загадать желание у жителей Кубани достаточно – метеоры будут пролетать до 26 августа. Однако пик потока придется в ночь на 13 августа, когда в небе можно будет наблюдать до 110 метеоров в час.

Для удобного наблюдения за звездопадом в августе 2020 в Краснодарском крае лучше выехать подальше от населенных пунктов, идеально - в горы. Смотреть нужно на северо-восток.

- Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла – между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как-бы вылетать из радианта и их наблюдать можно по всему небу, - сообщают в Московском планетарии.

Астрономы говорят, что с 16 по 23 августа будут наилучшие условия видимости метеоров Персеид, в эти дни меньше всего лунного света.

Синоптики же не радуют любителей астрономии прогнозом на пик потока. В ночь на 13 августа в крае ожидаются дожди и грозы с ветром, а утром возможен туман.