Бывший вице-мэр Волгограда распродает имущество для переезда в Краснодар

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Бывший вице-мэр Волгограда Дмитрий Любитенко настолько полюбил Краснодар, что готов перебраться в столицу Кубани, распродав практически все имущество и даже оставить любимую собаку.

Дмитрий написал в соцсети , что для переезда он продает автомобиль ГАЗ-24 1981 года выпуска, два велосипеда и абонемент в фитнес-клуб.

Экс- чиновник ищет новое пристанище и для своего хаски.

— Друзья, Баксу требуется новый хозяин и друг. К сожалению, я не смогу взять его с собой. Не получается. Для меня очень важно, чтобы он попал в хорошие руки,- пишет бывший заммэра.

Дмитрий Любитенко проработал вице-мэром Волгограда всего около полугода. В администрации он курировал правовые вопросы. В жизни Любитенко очень активен и любит длительные велопутешествия.