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Осужденные колонии на Кубани освоили производство лимонада

Здешние «Крем-сода» и «Буратино» не уступают по качеству продукции конкурентов
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото пресс-службы УФСИН по краю

Фото пресс-службы УФСИН по краю

В колонии-поселении № 14 УФСИН по краю решили занять осужденных новым видом деятельности.

Здесь открыли цех по производству лимонада. Для этого в колонии закуплена современная автоматизированная линия.

Все происходит, как и на настоящем заводе безалкогольных напитков. Технологические нормы и качество продукции проверяет сотрудник учреждения, прошедший специальный курс обучения.

В колонии уже освоили изготовление лимонада знаменитых марок «Крем-сода» и «Буратино». Скоро ассортимент продукции планируется расширить.

- На новом производственном участке созданы дополнительные рабочие места для осужденных. В настоящее время на новом производстве трудоустроены осужденные, отбывающие наказание в УКП-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Реализовываться продукция будет через магазины ФГУП "Калужское" для осужденных исправительных учреждений ФСИН России, - сообщает пресс-служба ведомства.