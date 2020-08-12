Осужденные колонии на Кубани освоили производство лимонада

Фото пресс-службы УФСИН по краю

В колонии-поселении № 14 УФСИН по краю решили занять осужденных новым видом деятельности.

Здесь открыли цех по производству лимонада. Для этого в колонии закуплена современная автоматизированная линия.

Все происходит, как и на настоящем заводе безалкогольных напитков. Технологические нормы и качество продукции проверяет сотрудник учреждения, прошедший специальный курс обучения.

В колонии уже освоили изготовление лимонада знаменитых марок «Крем-сода» и «Буратино». Скоро ассортимент продукции планируется расширить.

- На новом производственном участке созданы дополнительные рабочие места для осужденных. В настоящее время на новом производстве трудоустроены осужденные, отбывающие наказание в УКП-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Реализовываться продукция будет через магазины ФГУП "Калужское" для осужденных исправительных учреждений ФСИН России, - сообщает пресс-служба ведомства.