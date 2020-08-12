В одном из районов Кубани отменили карантин по лейкозу коров

Карантин сняли с одного из ЛПХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На карантин личное подсобное хозяйство в поселке Степном Белореченского района отправили в марте. Тогда у коров, которые содержались на ферме по улице Спортивной, нашли опасный вирус – лейкоз.

ЛПХ ветеринары отправили на карантин, а животных – под наблюдение врачей.

И вот, пять месяцев спустя животные выздоровели.

- Карантин в личном подсобном хозяйстве снят 12 августа, - говорится в приказе департамента ветеринарии Краснодарского края.

Если бы животных не посадили на карантин, они могли бы разнести заразу по району и тогда бы пришлось закрывать весь Белореченск. Поэтому в ЛПХ не выгоняли коров на пастбища и усиленно лечили от вируса.