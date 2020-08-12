Из-за карантина пассажиропоток в аэропортах Кубани снизился более чем на треть

Фото мэрии Сочи

Перевозки в аэропортах Кубани из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID 19 снизились более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

За период с января по июль 2020 года это показатель стал меньше на 34,3%.

- Через аэропорты края 2 300 918 человек, прибыло в регион 2 638 702 человека. Итого: 4 939 620 человек (65,7 % к 2019 г.), - сообщает региональный Минтранс.

Наибольшее падение пассажиропотока зафиксировано в аэропорту Краснодара. Например, число отправленных отсюда пассажиров составило всего 57 % к прошлогоднему уровню.

Менее всего в этом смысле карантин сказался на работе воздушной гавани Геленджика. Аналогичный показатель тут составил более 88 %.