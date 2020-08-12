В Краснодарском крае в одном из районов ввели карантин

Карантин ввели в Отрадненском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карантин ввели в станице Бесстрашной Отрадненского района после того, как в двух подсобных хозяйствах заболели коровы бруцеллезом. Это опасное инфекционное заболевание, которое может передаваться от животных к человеку.

И чтобы предупредить распространении инфекции, те фермы, в которых обнаружили заразу, отправили на карантин.

- Бруцеллез нашли у животных после анализов, которые провели в армавирской ветлаборатории, - пояснили в департаменте ветеринарии Кубани. – Инфекция зафиксирована в станице Бесстрашной на одной и той же улице в двух хозяйствах.

Сейчас в станице проходят противоэпидемические мероприятия – дезинфицируют территорию и лечат больных животных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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На карантин личное подсобное хозяйство в поселке Степном Белореченского района отправили в марте. Тогда у коров, которые содержались на ферме по улице Спортивной, нашли опасный вирус – лейкоз (продолжение)