Юг России получил новые энергообъекты для обеспечения грузовых поставок к портам

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В Краснодарском крае пущены в строй новые тяговые подстанции, которые будут способствовать увеличению пропускной способности железных дорог к портам Черного и Азовского морей.

Морские порты этого региона имеют ключевое значение для развития экспорта российских товаров в страны дальнего зарубежья. Компания «Россети ФСК ЕЭС» подключила к ЕНЭС три тяговые подстанции ОАО «РЖД», что создаст условия для роста пропускной способности до ежегодного объёма в 130 млн тонн грузов. Речь о портах Азово-Черноморского бассейна «Тамань», «Темрюк» и «Кавказ», интегрированных в международный транспортный коридор «Север – Юг».

Проект ОАО «РЖД» предусматривает работы по электрификации 124 км путей Таманского полуострова и строительство трёх подстанций, которые должны обеспечить электроснабжение тяги поездов по системе переменного тока. Это позволит обеспечить пропуск поездов массой 7 100 тонн с интервалом 10 минут на ключевом участке «Разъезд 9 км – Вышестеблиевская».

Создание нового сухогрузного района морского порта «Тамань» входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018 года. Инвестиции «Россети ФСК ЕЭС» в проект составили 1,63 млрд рублей. В настоящее время построены заходы линий электропередач 220 кВ, а также на 50% увеличена мощность подстанции компании 220 кВ «Вышестеблевская» до 375 МВА.