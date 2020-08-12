Жоаозиньо стал игроком "Сочи" Фото: ФК Сочи

31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал ФК «Сочи». В новый клуб он перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне футболист выступал в составе московского «Динамо».

За два сезона в составе динамовцев бразилец провел 49 матчей и забил 6 мячей, отдав 11 голевых передач.

До этого бразилец с российским паспортом выступал за «Краснодар». После окончания контракта с «Динамо» вернулся в кубанскую столицу и даже провел несколько тренировок с «черно-зелеными». Однако соглашение так и не было подписано. По некоторым данным, игрока не устроили предложенные «Краснодаром» условия.

В итоге Жоаозиньо продолжит карьеру в «Сочи», где будет выступать под 22-м номером.