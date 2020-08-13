В Краснодаре ночью горел Сенной рынок

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В центре краевой столицы ночью огонь вспыхнул на самом крупном продовольственном рынке. Очевидцы заметили полыхающие павильоны после часа ночи и вызвали на место пожарных.

- Сообщение о возгорании на улице Рашпилевской поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 01:21. В 01:29 спасатели установили, что огонь охватил 100 квадратных метров. Горели торговые павильоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в тушении возгорания участвовали пять пожарных стволов. В 01:41 пожар был локализован, а в 02:07 полностью ликвидирован. Огонь тушили 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. В настоящее время подсчитывается причиненный ущерб, а также выясняются причины возгорания на рынке.