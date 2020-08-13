Температура воды в Черном море 13 августа 2020 года: теплее всего в Туапсе

Фото: pogoda.turtella.ru

Температура воды в Черном море 13 августа в среднем держится на отметке 26 градусов. По данным синоптиков, сегодня самое теплое море в Туапсинском районе. В Шепси и Туапсе вода прогрелась до 27 градусов. В Сочи в море 26,9 градусов.

Немного прохладнее в Геленджике, здесь 25,7 градусов. А вот в Новороссийске и Анапе 13 августа самое холодное море, тут вода почти на градус ниже – 24,9 и 24,7 градусов соответственно.

Вода в Азовском море 13 августа по температуре на уровне с Черным. В Темрюке сегодня 25,4 градус, в Тамани – 25,1.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 августа на Кубани ожидаются ливни с грозой и сильным ветром, также в некоторых районах возможен град. Также в регион придет холодный циклон. В связи со сменой воздушных масс температура воздуха опустится местами до пяти градусов.