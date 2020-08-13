В Краснодаре продолжают проверять, кто соблюдает масочный режим

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В краевом центре продолжают проверять, как граждане соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Рейдовые мероприятия проводятся с 1 июля. За это время специалисты обошли 835 автобусов, троллейбусов и трамваев. Наличие масок проверяют у пассажиров, кондукторов и водителей общественного транспорта.

- Сотрудники департамента транспорта провели 53 рейда. О грубых нарушениях сообщено в управление Роспотребнадзора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

За нарушение масочного режима перевозчикам грозит штраф до 300 тысяч рублей, предупредили в мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что маски в общественном транспорте Кубани носят около 17% пассажиров и около 70% водителей. Ситуацию рассмотрели на заседании краевого оперштаба. Власти отметили, что без средств защиты транспорт не должен выпускаться на линию.